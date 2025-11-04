Polizeidirektion Kaiserslautern
POL-PDKL: Fahrräder aus Garage gestohlen
Kaiserslautern (ots)
Unbekannte "bedienten" sich am Sonntagabend in einer Garage im St.-Quentin-Ring. Dort griffen sich die Täter zwischen 17:45 Uhr und 20:45 Uhr zwei E-Bikes der Marke "Fischer" und machten sich damit aus dem Staub. Derzeit ist unklar, ob das Garagentor geschlossen war oder nicht. Sachdienliche Hinweise werden von der Polizeiinspektion Kaiserslautern 2 unter der Telefonnummer 0631 369-14299 entgegengenommen. |kfa
