FW-OE: brennende Strom-Unterverteilung im Keller

Lennestadt (ots)

Durch fehlenden Hausstrom sind die Mieter eines Hauses heute Morgen in Grevenbrück auf einen Brand in ihrem Keller aufmerksam geworden. Das Mieterpaar der Kellerwohnung hatte beim Mieter der Erdgeschosswohnung nachgefragt, ob bei ihm auch der Strom weg sei. Als dieser im Keller nachschauen wollte, stellte er eine Verrauchung des Kellers fest. Die Kellertüren wurden direkt wieder verschlossen, damit sich der Rauch nicht weiter im Gebäude ausbreiten konnte. Im gleichen Augenblick schlugen auch die Rauchmelder an. Beim Eintreffen der Feuerwehr drang Rauch aus einem Lichtschacht des Kellers. Ein Angriffstrupp der Feuerwehr ging zunächst zur Erkundung mit einem handgeführten Strahlrohr unter Atemschutz in den Keller vor. Hier stellte sich heraus, dass eine Strom-Unterverteilung brannte und somit ein anderes Löschmittel zum Einsatz kommen musste. Das Feuer wurde dann mit einem CO2 Löscher erstickt und die angrenzenden Spannungswandler der Photovoltaikanlage heruntergekühlt. Der gesamte Bereich wurde anschließend vom Energieversorger stromlos geschaltet und das Gebäude von der Feuerwehr umfassend gelüftet.

Im Einsatz waren die Löschgruppen Grevenbrück, der Einsatzleitwagen (ELW) aus Elspe, die Drehleiter (DLK) aus Meggen mit 30 Einsatzkräften, der Rettungsdienst Kreis Olpe, das DRK Lennestadt und die Polizei.

Original-Content von: Feuerwehr Lennestadt, übermittelt durch news aktuell