Polizeiinspektion Harburg

POL-WL: Wochenendpressemitteilung der Polizeiinspektion Harburg für den Zeitraum 28.02.25; 12:00 Uhr bis 02.03.25; 12:00 Uhr

Landkreis Harburg (ots)

+++ Diebe entwenden bei einem Autohaus Räder von einem Ausstellungsfahrzeug +++ Winsen/ Luhe. Am frühen Sonnabendmorgen melden Zeugen, dass bei einem Autohaus in der Lüneburger Straße von zwei unbekannten Tätern die Räder von einem hochwertigen Pkw abmontiert werden. Erst als die Alarmanlage des Pkw auslöst, lassen die Täter von der Tat ab und fliehen mit zwei hochwertigen Rädern in einem dunklen Pkw in unbekannte Richtung. Der Sachschaden wird auf ca. 2200 Euro geschätzt. Hinweise zum Diebstahl und zum Fluchtfahrzeug nimmt die Polizei Winsen (Luhe) unter 04171-7960 entgegen.

+++ Angriff eines betrunkenen Mannes auf zwei Passanten endet in der Gewahrsamszelle +++ Winsen/ Luhe. Am späten Sonnabendnachmittag teilen mehrere Zeugen mit, dass ein alkoholisierter Mann, welcher mit einer roten Jacke bekleidet sein soll, in der Innenstadt von Winsen (Luhe) grundlos zwei Passanten zunächst mit Faustschlägen angegriffen haben soll. Nachdem der erste Angriff beendet ist, entfernt sich der Mann kurzzeitig, kommt aber mit zwei Flaschen in den Händen zurück und schlägt damit in die Richtung der beiden Männer. Diese können den Schlägen ausweichen und ergreifen die Flucht, woraufhin der Mann den Flüchtenden die Flaschen hinterherwirft und einen der Männer am Rücken trifft. Anschließend flüchtet der Täter vom Tatort. Ca. zweieinhalb Stunden später kann ein stark alkoholisiert Mann, auf den die Personenbeschreibung zutrifft, festgestellt und in Gewahrsam genommen werden. Durch eine Richterin wird eine Blutentnahme zur Bestimmung des Alkoholwertes angeordnet. Nach einer Nacht im Polizeigewahrsam und anschließender erkennungsdienstlichen Behandlung wird der Mann nach Hause entlassen. Gegen ihn werden Strafverfahren wegen Körperverletzung und gefährlicher Körperverletzung eingeleitet.

+++ Trunkenheitsfahrt +++ Seevetal. Am Samstag in den frühen Morgenstunden stellte eine Streife des PK BAB Winsen/Luhe einen PKW auf der BAB 1 in Fahrtrichtung Bremen fest, welcher durch seine unsichere Fahrweise aufgefallen war. Bei einer anschließenden Kontrolle wurde den Beamten der Grund des Fahrverhaltens schnell bewusst. Aus dem PKW wurde Alkoholgeruch festgestellt. Der 61jährige Fahrzeugführer pustete einen Wert von 2 Promille vor Ort. Eine Blutprobe wurde angeordnet. Ein Strafverfahren wurde eingeleitet und der Führerschein wurde sichergestellt.

+++ Verkehrsunfallflucht auf der BAB 7 +++ Garlstorf. Am Samstagmorgen kam es in der Baustelle auf der A7, zwischen der AS Egestorf und AS Garlstorf, zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Transporter und einem Sattelzug. Dabei soll der Transporter beim Überholen auf die Fahrspur des Sattelzuges gefahren sein, woraufhin dieser nach rechts ausweichen musste. Dabei beschädigte sich der Sattelzug mehrere Reifen am Sattelauflieger und den Dieseltank. Der rechte Fahrstreifen musste gesperrt werden. Der beschädigte Tank wurde durch die Feuerwehr abgepumpt. Da der ausgelaufene Diesel durch die Kanalisation in ein Auffangbecken floss, musste die Kanalisation und das Auffangbecken aufwendig gereinigt werden. Der Transporter flüchtete von der Unfallstelle. Ein Strafverfahren wegen Verkehrsunfallflucht wurde eingeleitet.

+++ Falscher Führerschein bei Kontrolle vorgelegt +++ Winsen/Luhe. Am Samstagnachmittag kontrollierten Beamte der Autobahnpolizei Winsen/Luhe einen 43- jährigen Fahrzeugführer im Stadtgebiet Winsen/Luhe. Bei der Kontrolle händigte die Person einen polnischen Führerschein aus. Durch die Beamte konnten an dem Führerschein sichere Fälschungsmerkmale festgestellt werden. Gegen den Fahrzeugführer wurden, wegen Urkundenfälschung und dem Fahren ohne Fahrerlaubnis, Strafverfahren eingeleitet. Die Weiterfahrt wurde untersagt.

+++ Einbrüche in Wohnhäuser +++ Landkreis Harburg. Im Berichtszeitraum wurden fünf Einbrüche in Wohnhäuser polizeilich aufgenommen. In Marxen wurde in der Straße Zum Süldsberg in ein Wohnhaus eingebrochen, in Buchholz i.d.N. wurden in den Straßen Heidekamp, Reiherstieg und Lüneburger Straße Einbrüche verübt und in Wenzendorf in der Straße Klauenburg. Zeugen werden gebeten sich bei der Polizei in Buchholz unter der 04181/2850 zu melden.

