Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Sattelzug rammt Linienbus

POL-PDKL: Sattelzug rammt Linienbus
Kaiserslautern (ots)

Ein Sattelzug und ein Linienbus sind sich am Montagmittag in der Mailänder Straße sozusagen in die Quere gekommen. Nach den derzeitigen Erkenntnissen stand der Bus in Höhe eines Hallenbades an einer Haltestelle, als der Lkw an ihm vorbeifuhr.

Als der Truck dann nach links abbog, scherte der Auflieger aus und kollidierte mit dem stehenden Linienbus. Dieser wurde in Höhe des Fahrerplatzes getroffen und stark beschädigt; auch die Scheibe ging zu Bruch. Der 57-jährige Fahrer erlitt durch Glassplitter Verletzungen im Gesicht.

Am Lkw entstand leichter Schaden am Auflieger. Der Gesamtschaden wird auf rund 21.000 Euro geschätzt. |cri

Kontaktdaten für Presseanfragen:

Polizeipräsidium Westpfalz
Polizeidirektion Kaiserslautern

Telefon: 0631 369-10022
E-Mail: ppwestpfalz.presse@polizei.rlp.de
Internet: www.polizei.rlp.de/westpfalz

Original-Content von: Polizeidirektion Kaiserslautern, übermittelt durch news aktuell

