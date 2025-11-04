PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Berauscht auf dem E-Scooter

Kaiserslautern (ots)

Weil er unter Drogen stand, hat die Polizei am Montagnachmittag einen E-Scooter-Fahrer in der Altstadt aus dem Verkehr gezogen. Beamte stoppten den Jugendlichen kurz vor 17 Uhr in der Salzstraße und unterzogen ihn einer Kontrolle. Dabei gab der 16-Jährige spontan zu, vor kurzem Cannabis konsumiert zu haben. Ein Urintest bestätigte seine Angabe und verlief positiv.

Der Jugendliche musste mit zur Dienststelle kommen und sich eine Blutprobe entnehmen lassen. Sein E-Scooter wurde sichergestellt. Auf den 16-Jährigen kommt eine Anzeige wegen Fahrens unter Drogeneinfluss zu. |cri

Kontaktdaten für Presseanfragen:

Polizeipräsidium Westpfalz
Polizeidirektion Kaiserslautern

Telefon: 0631 369-10022
E-Mail: ppwestpfalz.presse@polizei.rlp.de
Internet: www.polizei.rlp.de/westpfalz

Original-Content von: Polizeidirektion Kaiserslautern, übermittelt durch news aktuell

