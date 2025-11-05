PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Kaiserslautern mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Unfall beim Fahrspurwechsel

Kaiserslautern (ots)

Zwischen Kaiserslautern und Mackenbach waren am Dienstagmorgen zwei Autos in einen Unfall verwickelt. Sie fuhren gegen 8 Uhr auf der mehrspurigen Straße nebeneinander. Beim Fahrstreifenwechsel übersah der 45-jährige Fahrer eines Audi den neben ihm fahrenden Wagen. Die Fahrzeuge kollidierten. Bei dem Unfall wurde eine 50-jährige Mitfahrerin in dem Suzuki leicht verletzt. An beiden Autos entstand Sachschaden. Weil der Audi nicht mehr fahrbereit war, wurde das Auto abgeschleppt. Die Polizei nahm den Unfall auf. |erf

Kontaktdaten für Presseanfragen:

Polizeipräsidium Westpfalz
Polizeidirektion Kaiserslautern

Telefon: 0631 369-10022
E-Mail: ppwestpfalz.presse@polizei.rlp.de
Internet: www.polizei.rlp.de/westpfalz

Original-Content von: Polizeidirektion Kaiserslautern, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Kaiserslautern mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Kaiserslautern
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Kaiserslautern
Alle Meldungen Alle
  • 04.11.2025 – 17:04

    POL-PDKL: Nissan gerammt und weitergefahren

    Enkenbach-Alsenborn (Kreis Kaiserslautern) (ots) - Die Polizei sucht Zeugen eines Verkehrsunfalls, der sich am Montag in der Hauptstraße ereignet haben dürfte. Am späten Nachmittag stellte ein junger Mann fest, dass sein am Fahrbahnrand geparkter Nissan beschädigt wurde. Der Pkw stand in Höhe des Hauses Nummer 16. Den Spuren nach zu urteilen wurde er vermutlich im Vorbeifahren touchiert. Zurück blieb ein Schaden auf ...

    mehr
  • 04.11.2025 – 16:45

    POL-PDKL: Berauscht auf dem E-Scooter

    Kaiserslautern (ots) - Weil er unter Drogen stand, hat die Polizei am Montagnachmittag einen E-Scooter-Fahrer in der Altstadt aus dem Verkehr gezogen. Beamte stoppten den Jugendlichen kurz vor 17 Uhr in der Salzstraße und unterzogen ihn einer Kontrolle. Dabei gab der 16-Jährige spontan zu, vor kurzem Cannabis konsumiert zu haben. Ein Urintest bestätigte seine Angabe und verlief positiv. Der Jugendliche musste mit zur ...

    mehr
  • 04.11.2025 – 16:39

    POL-PDKL: Hausfassade beschmiert

    Kaiserslautern (ots) - Schmierfinken haben ein denkmalgeschütztes Gebäude in der Klosterstraße verunstaltet. Sie hinterließen auf der Fassade mehrere sogenannte Graffiti-Tags in grüner Farbe. Die Polizei ermittelt wegen Sachbeschädigung. Die genaue Höhe des Sachschadens steht noch nicht fest. Von den Tätern fehlt bislang jede Spur. Entdeckt wurde die Schmiererei am vergangenen Samstagmorgen. Zeugen, die Hinweise auf mögliche Verursacher geben oder helfen können, ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren