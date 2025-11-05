Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Unfall beim Fahrspurwechsel

Kaiserslautern (ots)

Zwischen Kaiserslautern und Mackenbach waren am Dienstagmorgen zwei Autos in einen Unfall verwickelt. Sie fuhren gegen 8 Uhr auf der mehrspurigen Straße nebeneinander. Beim Fahrstreifenwechsel übersah der 45-jährige Fahrer eines Audi den neben ihm fahrenden Wagen. Die Fahrzeuge kollidierten. Bei dem Unfall wurde eine 50-jährige Mitfahrerin in dem Suzuki leicht verletzt. An beiden Autos entstand Sachschaden. Weil der Audi nicht mehr fahrbereit war, wurde das Auto abgeschleppt. Die Polizei nahm den Unfall auf. |erf

