Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Unfall: Drei Verletzte und hoher Sachschaden

Rodenbach (Kreis Kaiserslautern) (ots)

Ein misslungenes Überholmanöver zwischen Rodenbach und Weilerbach endete am Dienstagmorgen mit drei Verletzten und erheblichem Blechschaden.

Nach aktuellem Ermittlungsstand ereignete sich der Unfall kurz vor 8 Uhr, als ein 21-jähriger Autofahrer wegen eines entgegenkommenden Lastwagens ein Überholmanöver abbrach. Beim Wiedereinscheren touchierte er mit seinem VW Golf einen vorausfahrenden Opel. Beide Fahrzeuge gerieten ins Schleudern und kollidierten mit dem entgegenkommenden Lkw sowie einem dahinterfahrenden Subaru.

Die Polizei schätzt den Gesamtschaden auf mindestens 52.000 Euro. Der Fahrer des VW Golf, der Opel-Lenker sowie der Lkw-Fahrer erlitten Verletzungen; der 21-jährige Unfallverursacher wurde schwer verletzt. Die Verletzten wurden medizinisch versorgt.

Während der Unfallaufnahme war die Landstraße vollgesperrt, was zu Verkehrsbeeinträchtigungen führte. Die beschädigten Autos wurden abgeschleppt. |erf

Kontaktdaten für Presseanfragen:

Polizeipräsidium Westpfalz
Polizeidirektion Kaiserslautern

Telefon: 0631 369-10022
E-Mail: ppwestpfalz.presse@polizei.rlp.de
Internet: www.polizei.rlp.de/westpfalz

Original-Content von: Polizeidirektion Kaiserslautern, übermittelt durch news aktuell

