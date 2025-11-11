PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Mehrere Mopeds geklaut

Saale-Holzland-Kreis (ots)

In Weimar Nord haben unbekannte Täter mehrere Mopeds aus einem Container geklaut. Festgestellt hatte den Vorfall am Montagmorgen ein 49-jähriger Mann. Hinzugezogene Polizeibeamte sicherten den Tatort und haben die Ermittlungen aufgenommen. Der Wert der drei Kleinkrafträder wird auf einen mittleren vierstelligen Betrag geschätzt.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Jena
Telefon: 03641- 81 1504
E-Mail: Pressestelle.LPI.Jena@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell

