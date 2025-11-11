LPI-J: Mehrere Mopeds geklaut
Saale-Holzland-Kreis (ots)
In Weimar Nord haben unbekannte Täter mehrere Mopeds aus einem Container geklaut. Festgestellt hatte den Vorfall am Montagmorgen ein 49-jähriger Mann. Hinzugezogene Polizeibeamte sicherten den Tatort und haben die Ermittlungen aufgenommen. Der Wert der drei Kleinkrafträder wird auf einen mittleren vierstelligen Betrag geschätzt.
