PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Oberhausen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Oberhausen

POL-OB: Motorradfahrer bei Zusammenstoß mit Pkw verletzt

POL-OB: Motorradfahrer bei Zusammenstoß mit Pkw verletzt
  • Bild-Infos
  • Download

Oberhausen (ots)

Am Freitag (26.09.) ereignete sich gegen 12:41 Uhr ein Verkehrsunfall zwischen einem Motorrad und einem Pkw im Stadtteil Alstaden. Nach bisherigen Ermittlungen befuhr der 58-Jährige Motorradfahrer die Alstadener Straße in Fahrtrichtung Duisburg. Ein Pkw wollte währenddessen von der Peterstraße kommend nach links auf die Alstadener Straße abbiegen. Aus bislang ungeklärter Ursache kam es zur Kollision, infolgedessen der Motorradfahrer stürzte und sich verletzte.

Der Motorradfahrer wurde zur weiteren Behandlung in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht. Der 61-Jährige Pkw-Fahrer blieb unverletzt. Beide Fahrzeuge waren nach dem Zusammenstoß nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.

Aufgrund der umfangreichen Unfallaufnahme kam es im Bereich der Alstadener Straße zu zeitweisen Straßensperrungen. Die weiteren Ermittlungen führt das zuständige Verkehrskommissariat.

Rückfragen bitte an:

(Nur für Journalisten / Medienvertreter)

Polizeipräsidium Oberhausen
Pressestelle
Telefon: 0208/826 22 22
E-Mail: pressestelle.oberhausen@polizei.nrw.de
https://oberhausen.polizei.nrw

Original-Content von: Polizeipräsidium Oberhausen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Oberhausen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Oberhausen
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Oberhausen
Alle Meldungen Alle
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren