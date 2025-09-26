Polizeipräsidium Oberhausen

POL-OB: Motorradfahrer bei Zusammenstoß mit Pkw verletzt

Oberhausen (ots)

Am Freitag (26.09.) ereignete sich gegen 12:41 Uhr ein Verkehrsunfall zwischen einem Motorrad und einem Pkw im Stadtteil Alstaden. Nach bisherigen Ermittlungen befuhr der 58-Jährige Motorradfahrer die Alstadener Straße in Fahrtrichtung Duisburg. Ein Pkw wollte währenddessen von der Peterstraße kommend nach links auf die Alstadener Straße abbiegen. Aus bislang ungeklärter Ursache kam es zur Kollision, infolgedessen der Motorradfahrer stürzte und sich verletzte.

Der Motorradfahrer wurde zur weiteren Behandlung in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht. Der 61-Jährige Pkw-Fahrer blieb unverletzt. Beide Fahrzeuge waren nach dem Zusammenstoß nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.

Aufgrund der umfangreichen Unfallaufnahme kam es im Bereich der Alstadener Straße zu zeitweisen Straßensperrungen. Die weiteren Ermittlungen führt das zuständige Verkehrskommissariat.

