POL-OB: Wohnungseinbruchsradar in Oberhausen

Oberhausen (ots)

In der Woche vom 15. bis 21. September 2025 wurden bei der Polizei Oberhausen insgesamt sieben Wohnungseinbrüche angezeigt.

Am Donnerstag (18.09.) gelang es unbekannten Tätern, in eine Wohnung eines Mehrfamilienhauses einzudringen. Nach bisherigen Erkenntnissen war die Wohnungstür beim Verlassen lediglich zugezogen und nicht verschlossen. Die Einbrecher gelangten ohne größere Beschädigungen an der Tür in die Wohnung und durchwühlten unter anderem das Schlafzimmer. Anschließend konnten sie mitsamt einer goldenen Halskette unerkannt flüchten.

Unsere Tipps zum Schutz vor Einbrechern:

Schließen Sie Wohnungstüren auch tagsüber immer zweifach ab. Auch bei kurzer Abwesenheit.

Achten Sie darauf, dass Haus- und Kellertüren stets geschlossen sind und Unbefugten kein Zutritt zum Gebäude ermöglicht wird.

Informieren Sie sofort die Polizei über den Notruf 110, wenn Ihnen verdächtige Personen oder Geräusche im Haus oder in der Nachbarschaft auffallen.

