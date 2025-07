Polizei Mönchengladbach

POL-MG: 21-Jähriger löst Polizeieinsatz in Rheydt aus

Mönchengladbach (ots)

Ein 21-jähriger Mann in einer psychischen Ausnahmesituation hat am Mittwochmorgen, 9. Juli, in Rheydt an der Kreuzung Königsstraße / Limitenstraße einen größeren Polizeieinsatz ausgelöst.

Gegen 10.20 Uhr alarmierte ein Zeuge die Polizei, der einen Mann auf dem Dach eines Mehrfamilienhauses beobachtet hatte. Der Mann schien sich dort in suizidaler Absicht aufzuhalten. Er wechselte dabei immer wieder seinen Standort zwischen dem Dach des Mehrfamilienhauses und dem Balkon einer darunter liegenden Wohnung.

Auf diesem Balkon konnten angeforderte Spezialeinsatzkräfte der Polizei den Mann gegen 12.40 Uhr sichern und widerstandlos in Gewahrsam nehmen. Sie übergaben den 21-Jährigen an Einsatzkräfte der Polizei Mönchengladbach, die ihn zur Wache in Rheydt brachten.

Dort prüften ein Bereitschaftsarzt sowie Mitarbeiter des Ordnungsamtes der Stadt Mönchengladbach einen dauerhaften Aufenthalt in einer psychiatrischen Einrichtung für den Mann. Dies wurde zum Selbstschutz des 21-Jährigen angeordnet.

Weder der 21-Jährige noch Einsatzkräfte verletzten sich bei dem Einsatz. Neben der Polizei Mönchengladbach und den Spezialeinsatzkräften der Polizei waren auch Einsatzkräfte der Feuerwehr Mönchengladbach vor Ort.

Für die Dauer des Einsatzes sperrte die Polizei die Straßen rund um das Mehrfamilienhaus.

Die Polizei Mönchengladbach bittet darum, vom Einsatzgeschehen erstellte Videos aus Rücksichtnahme auf die Persönlichkeitsrechte des 21-Jährigen sowie seiner Angehörigen nicht zu verbreiten. (km)

