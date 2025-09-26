Polizeipräsidium Oberhausen

POL-OB: Vier Wochen nach Schulstart - Polizei zieht positive Bilanz

Oberhausen (ots)

Ende August hat für zahlreiche Kinder mit dem Schulstart ein neuer Lebensabschnitt begonnen. Die Polizei Oberhausen begleitete die Schulanfängerinnen und Schulanfänger intensiv und unterstützte sie erfolgreich im Rahmen der Schulwegsicherung.

Im Zeitraum vom 28.08. bis 24.09.2025 kam es lediglich zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein Schulkind auf dem Schulweg leicht verletzt wurde. Doch auch ein einziger Unfall, ist einer zu viel. Deshalb appelliert die Polizei an alle Verkehrsteilnehmenden:

-Fahren Sie weiterhin vorausschauend und aufmerksam. Gerade für die Kleinsten sind Verkehrssituationen oft noch schwer einzuschätzen.

-Seien Sie ein Vorbild für Kinder, denn sie orientieren sich am Verhalten der Erwachsenen.

-Achten Sie auf sichere Kleidung. Besonders in der dunkler werdenden Jahreszeit sollten Kinder helle Kleidung oder Reflektoren an Kleidung und Schulranzen tragen, um besser gesehen zu werden.

Auch in Zukunft wird die Polizei Oberhausen die Sicherheit der Kinder im Straßenverkehr im Blick behalten und mit gezielten Kontrollen und Präventionsmaßnahmen dazu beitragen, dass alle Schulkinder ihren Weg sicher und gesund zurücklegen können. #Leben

