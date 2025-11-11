PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Handy gestohlen

Apolda (ots)

In der Utenbacher Straße in Apolda wurde gestern einer 64-jährigen Verkäuferin ihr Handy bei der Arbeit gestohlen. Als die Frau gerade Regale einräumte, legte sie ihr Handy für einen kurzen Moment ab. Diesen Moment nutzte eine dreiste Diebin, nahm das Handy und verließ den Supermarkt. Die Polizei ermittelt. Zeugen melden sich bitte bei der Polizeiinspektion Apolda. (Tel.: 03644/541-0).

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Jena
Polizeiinspektion Apolda
Telefon: 03644 541225
E-Mail: dgl.pi.apolda@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

