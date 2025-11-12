LPI-J: Einbruch in Firma
Saale-Holzland-Kreis (ots)
Schkölen: Am Dienstagnachmittag stellte eine Firma den Einbruch auf ihrem Firmengeländer in Schkölen fest. Unbekannte hatten aus einem Metallkäfig eine größere Menge Transportboxen entwendet. Der Schaden wird nach einer ersten Begutachtung auf einen niedrigen bis mittleren vierstelligen Wert geschätzt. Der Tatzeitraum erstreckte sich von Samstag bis Dienstag. Die Polizei Saale-Holzland hat die Ermittlungen aufgenommen.
