Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Mit Falschgeld eingekauft

Weimar (ots)

Ein Kunde hat am Dienstag gegen 16:00 Uhr in einem Geschäft in der Weimarer Innenstadt eingekauft. Dabei ging er mit einem Artikel im Wert von ca. 5,- Euro und bezahlte diesen mit einem 100,- Euro Schein. Die Kassiererin war misstrauisch und wollte den Schein überprüfen, doch der Kunde hatte sich bereits entfernt. Hinzugezogene Polizeibeamte stellten dann fest, dass es sich um eine Totalfälschung handelte. Der Geldschein wurde sichergestellt und ein Ermittlungen eingeleitet.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Jena
Telefon: 03641- 81 1504
E-Mail: Pressestelle.LPI.Jena@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

  • 12.11.2025 – 09:15

    LPI-J: Graffiti an Kindergarten gesprüht

    Weimar (ots) - In der Weimarer Westvorstadt haben unbekannte am Wochenende mit Pinker Farbe den Holzzaun eines Kindergartens besprüht. Das Graffito war ca. drei Meter groß. Die Hintergründe der Tat sind aktuell unklar. Es entstand ein Sachschaden von ca. 500,- Euro. Die Polizei Weimar hat die Anzeige aufgenommen und die Ermittlungen eingeleitet. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Jena ...

    mehr
  • 12.11.2025 – 09:15

    LPI-J: Freilaufender Bulle

    Saale-Holzland-Kreis (ots) - Sulza: Durch Zeugen wurden im Bereich des Radwegs zwischen Maua und Rutha eine Herde Kühe gemeldet, welche in Richtung Autobahn laufen sollten. Sofort eingesetzte Polizeibeamte konnten dann an der Kreisstraße 123 einen Bullen feststellen. Eine Kuh-Herde war nicht feststellbar. Der Tierhalter selbst war bereits in Kenntnis gesetzt und konnte das Tier unversehrt übernehmen. Eine Pflichtverletzung seitens des Tierhalters war nicht erkennbar. ...

    mehr
  • 12.11.2025 – 09:15

    LPI-J: Einbruch in Firma

    Saale-Holzland-Kreis (ots) - Schkölen: Am Dienstagnachmittag stellte eine Firma den Einbruch auf ihrem Firmengeländer in Schkölen fest. Unbekannte hatten aus einem Metallkäfig eine größere Menge Transportboxen entwendet. Der Schaden wird nach einer ersten Begutachtung auf einen niedrigen bis mittleren vierstelligen Wert geschätzt. Der Tatzeitraum erstreckte sich von Samstag bis Dienstag. Die Polizei Saale-Holzland hat die Ermittlungen aufgenommen. Rückfragen bitte ...

    mehr
