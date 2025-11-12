Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Täter auf der Flucht gestellt

Weimar (ots)

Polizeibeamte wollten in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch einen Fahrradfahrer in der Trierer Straße einer Verkehrskontrolle unterziehen. Doch dieser ergriff die Flucht, er stellte das Fahrrad in einem Hinterhof ab und versteckte sich. Die Beamten fanden ihn und das Fahrrad. Dabei fanden die Beamten noch einen Schlagstock sowie eine Drogenähnliche Substanz, welche mutmaßlich im Besitz des Täters war. Das genutzte Fahrrad war zu dem als gestohlen gemeldet. Die Beamten stellten das Fahrrad sicher. Gegen den 29-Jährigen wurden mehrere Ermittlungsverfahren eingeleitet.

