PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Ulm mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (GP) Ebersbach - Graffitischmierereien
Die vergangenen Tage beschmierte ein Unbekannter mehrere Wände in Ebersbach.

Ulm (ots)

Ein Unbekannter besprühte zwischen Dienstag und Samstag mehrere Wände im Bereich der Unterführung an der Bahnhofstraße. Mehrere Wände der Unterführung, eine Schallschutzwand und ein Trafohäuschen wurden durch den unbeaknnten Sprüher verunstaltet. Die Polizei Uhingen (Tel. 07161/93810) sucht nun nach dem Verursacher.

+++++++ 2017075 (BK)

Joachim Schulz, Tel. 0731/188-1111

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ulm
Telefon: 0731 188-0
E-Mail: ulm.pp@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Ulm mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Ulm
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Ulm
Alle Meldungen Alle
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren