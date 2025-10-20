POL-UL: (GP) Ebersbach - Graffitischmierereien
Die vergangenen Tage beschmierte ein Unbekannter mehrere Wände in Ebersbach.
Ulm (ots)
Ein Unbekannter besprühte zwischen Dienstag und Samstag mehrere Wände im Bereich der Unterführung an der Bahnhofstraße. Mehrere Wände der Unterführung, eine Schallschutzwand und ein Trafohäuschen wurden durch den unbeaknnten Sprüher verunstaltet. Die Polizei Uhingen (Tel. 07161/93810) sucht nun nach dem Verursacher.
