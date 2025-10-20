Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (GP) Göppingen - Von der Unfallstelle geflüchtet

Am Sonntag fuhr ein unbekannter Autofahrer ein Verkehrszeichen in Göppingen um.

Eine Streife entdeckte das beschädigte Verkehrszeichen an der Einmündung Burgstraße / Rosenstraße. Nach derzeitigem Ermittlungsstand kam ein unbekanntes Auto zwischen 5 Uhr und 8 Uhr nach links von der Fahrbahn ab und prallte gegen das Verkehrzeichen. Das knickte um und landete auf der Straße. Der Verursacher fuhr weiter. Bei dem Unfall wurde das Auto ebenfalls stärker beschädigt. Mehrere Fahrzeugteile eines dunklen Audi Q5 lagen an der Unfallstelle. Die Polizei hat die Ermittlungen nach dem Verursacher aufgenommen.

