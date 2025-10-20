POL-UL: (GP) Göppingen - Einbruch in Schule
Von Samstag auf Sonntag stiegen Unbekannte in ein Schulgebäude in Göppingen ein.
Der Einbruch ereignete sich zwischen Samstag 13 Uhr und Sonntag 16 Uhr. Unbekannte Täterschaft schlug die Verglasung einer Tür ein und gelangte ins Innere. Im Innern wurde mehrere Räume betreten und Schränke durchwühlt. Was genau gestohlen wurde, muss noch ermittelt werden. Spezialisten der Polizei sicherten die Spuren. Zeugen, die Verdächtiges beobachtet haben, werden gebeten sich bei der Göppinger Polizei (Tel. 07161/63-2360) zu melden.
