Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (HDH) Steinheim - Berauscht und ohne Führerschein gefahren

Mit unsicherer Fahrweise fiel am Samstag ein 53-Jähriger bei Steinheim auf.

Ulm (ots)

Einer aufmerksamen Zeugin fiel der Ford gegen 16 Uhr auf. Dieser fuhr auf der L1164 in Schlangenlinien von Gerstetten in Richtung Gussenstadt weiter nach Steinheim. Die Beamten kontrollierten den Fahrer. Dabei hatten die Polizisten schnell den Verdacht, dass der Fahrer Alkohol intus hatte. Ein Test bestätigte den Verdacht. Dieser ergab einen Wert von über drei Promille. Der 53-Jährge musste mit in ein Krankenhaus. Dort nahm ein Arzt ihm Blut ab. Die Ermittler fanden auch heraus, dass der Fahrer keinen gültigen Führerschein besitzt. Auf den Mann kommen nun mehrere Strafanzeigen zu.

Die Polizei warnt: Wer betrunken fährt, bringt sich und andere in Gefahr. Denn Alkohol schränkt die Wahrnehmung ein, führt zu einer falschen Einschätzung von Geschwindigkeiten und Entfernungen, verengt das Blickfeld, beeinträchtigt Reaktion und Koordination und er enthemmt. Diese Mischung ist gefährlich. Deshalb empfiehlt die Polizei, Alkoholgenuss und Fahren konsequent zu trennen. Damit alle sicher ankommen.

