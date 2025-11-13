Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Zuviel getrunken

Jena (ots)

Polizeibeamte haben in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag in der Dornburger Straße eine Verkehrskontrolle mit einer 27-Jährigen Renault-Fahrerin durchgeführt. Innerhalb der Kontrolle haben die Beamten dann einen Alkoholtest mit der Frau durchgeführt. Dieser ergab einen Wert von 0,67 Promille. Die Frau musste mit zur Polizeidienststelle kommen um dort einen Gerichtsverwertbaren Test durchzuführen. Auch dieser Wert lag oberhalb des Grenzwertes von 0,5 Promille. Ein Bußgeldverfahren wurde gegen die Frau eingeleitet. Dazu erwartet die Frau ein Fahrverbot.

