LPI-J: Kellereinbruch in Apolda
Apolda (ots)
In der Nacht zu Dienstag wurde in den Keller eines Mehrfamilienhauses in der Schulbergstraße in Apolda eingebrochen. Ein oder mehrere Unbekannte haben dort das Vorhängeschloss eines Kellerabteiles aufgebrochen und sich so Zugang verschafft. Nach bisherigen Erkenntnissen wurden Autoreifen, ein Akkuschrauber und ein W-LAN Router gestohlen. Die Polizei ermittelt. Zeugen melden sich bitte bei der Polizeiinspektion Apolda. (Tel.: 03644/541-0).
