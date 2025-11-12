LPI-J: Kellereinbruch in Apolda

Weimar (ots) - Ein Kunde hat am Dienstag gegen 16:00 Uhr in einem Geschäft in der Weimarer Innenstadt eingekauft. Dabei ging er mit einem Artikel im Wert von ca. 5,- Euro und bezahlte diesen mit einem 100,- Euro Schein. Die Kassiererin war misstrauisch und wollte den Schein überprüfen, doch der Kunde hatte sich bereits entfernt. Hinzugezogene Polizeibeamte stellten dann fest, dass es sich um eine Totalfälschung handelte. Der Geldschein wurde sichergestellt und ein ...

