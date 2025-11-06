PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Spaziergänger finden gestohlenen Motorroller in Grüngürtel

Erkelenz (ots)

In einem Grüngürtel in der Nähe der Krefelder Straße fanden Spaziergänger am 5. November (Mittwoch) gegen 13.30 Uhr einen Motorroller, der in einem Gebüsch lag. Ermittlungen der Polizei ergaben, dass das Zweirad vermutlich in der Nacht von Dienstag (4. November) auf Mittwoch (5. November) in der Oestricher Straße von unbekannten Personen gestohlen wurde.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Heinsberg, übermittelt durch news aktuell

