POL-HS: Spaziergänger finden gestohlenen Motorroller in Grüngürtel

Wassenberg-Steinkirchen (ots) - Am Mittwoch (5. November) erlitt eine Radfahrerin nach einem Sturz von ihrem Fahrrad schwere Verletzungen. Die Frau war mit ihrem Rad gegen 14.45 Uhr auf der Karkener Straße aus Richtung Effeld kommend in Fahrtrichtung Karken unterwegs, als sie von einem anderen Fahrradfahrer überholt wurde. Während des Überholvorgangs touchierte der Mann die 68 Jahre alte Wassenbergerin mit seiner ...

mehr