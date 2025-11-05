PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Portemonnaie aus Fahrertür entwendet

Übach-Palenberg-Palenberg (ots)

Zwischen Montagnachmittag (3. November), 16.30 Uhr, und Dienstagmorgen (4. November), 06.40 Uhr, öffneten Unbekannte in der Straße Auf der Houff einen Pkw und entwendeten hieraus ein Portemonnaie, das sich im Fach der Fahrertür befand.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Heinsberg
Pressestelle
Telefon: 02452 / 920-0
E-Mail: pressestelle.heinsberg@polizei.nrw.de
http://www.polizei.nrw.de/heinsberg

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Heinsberg, übermittelt durch news aktuell

