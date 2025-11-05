POL-HS: Portemonnaie aus Fahrertür entwendet
Übach-Palenberg-Palenberg (ots)
Zwischen Montagnachmittag (3. November), 16.30 Uhr, und Dienstagmorgen (4. November), 06.40 Uhr, öffneten Unbekannte in der Straße Auf der Houff einen Pkw und entwendeten hieraus ein Portemonnaie, das sich im Fach der Fahrertür befand.
