POL-HS: Kellereinbruch

Heinsberg (ots) - Am Dienstag, 28. Oktober, suchte eine 35-jährige Frau aus Heinsberg mit einer Platzwunde die Notfallambulanz des Krankenhauses in Heinsberg auf. Sie gab an, am selben Tag gegen 16.35 Uhr an der Kreuzung Hochstraße / Kempener Straße / Wassenberger Straße / Industriestraße von mehreren männlichen Personen angegriffen und verletzt worden zu sein. Es habe sich um mindestens vier Täter gehandelt, die ...

