Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Kellereinbruch

Heinsberg-Grebben (ots)

Zwischen Sonntagabend (2. November), 21.30 Uhr, und Montagmorgen (3. November), 04.30 Uhr, drangen Unbekannte gewaltsam in ein Kellerabteil eines an der Grebbener Straße gelegenen Mehrfamilienhauses ein. Nach ersten Erkenntnissen wurde jedoch nichts entwendet.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Heinsberg, übermittelt durch news aktuell

