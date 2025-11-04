POL-HS: Kellereinbruch
Heinsberg-Grebben (ots)
Zwischen Sonntagabend (2. November), 21.30 Uhr, und Montagmorgen (3. November), 04.30 Uhr, drangen Unbekannte gewaltsam in ein Kellerabteil eines an der Grebbener Straße gelegenen Mehrfamilienhauses ein. Nach ersten Erkenntnissen wurde jedoch nichts entwendet.
