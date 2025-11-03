POL-HS: Verkehrskontrollen am vergangenen Wochenende
Kreis Heinsberg (ots)
Bei Kontrollen konnten am vergangenen Wochenende folgende Verkehrsverstöße festgestellt werden:
Fahrten unter BtM-/Alkoholeinfluss:
- Geilenkirchen: Von-Harff-Straße (Alkohol) - Hückelhoven: Rheinstraße / Siegstraße (Alkohol) - Wassenberg-Birgelen: Heinrich-Giesen-Straße (Alkohol)
Den Betroffenen wurde eine Blutprobe entnommen, zudem wurde die Weiterfahrt untersagt und eine Anzeige gefertigt.
Fahren ohne Fahrerlaubnis:
In - Geilenkirchen-Teveren: Corherrenstraße - Übach-Palenberg-Holthausen: Friedrich-Wilhelm-Raiffeisen-Straße - Übach-Palenberg-Holthausen: Roermonder Straße - Übach-Palenberg-Palenberg: Otbertstraße
stellten die Beamten bei Kontrollen Fahrzeugführer fest, die nicht im Besitz der erforderlichen Fahrerlaubnis war. Gegen sie wurde eine Anzeige gefertigt. Außerdem untersagten die Polizisten die Weiterfahrt.
