Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Verkehrskontrollen am vergangenen Wochenende

Kreis Heinsberg (ots)

Bei Kontrollen konnten am vergangenen Wochenende folgende Verkehrsverstöße festgestellt werden:

Fahrten unter BtM-/Alkoholeinfluss:

- Geilenkirchen: Von-Harff-Straße (Alkohol) - Hückelhoven: Rheinstraße / Siegstraße (Alkohol) - Wassenberg-Birgelen: Heinrich-Giesen-Straße (Alkohol)

Den Betroffenen wurde eine Blutprobe entnommen, zudem wurde die Weiterfahrt untersagt und eine Anzeige gefertigt.

Fahren ohne Fahrerlaubnis:

In - Geilenkirchen-Teveren: Corherrenstraße - Übach-Palenberg-Holthausen: Friedrich-Wilhelm-Raiffeisen-Straße - Übach-Palenberg-Holthausen: Roermonder Straße - Übach-Palenberg-Palenberg: Otbertstraße

stellten die Beamten bei Kontrollen Fahrzeugführer fest, die nicht im Besitz der erforderlichen Fahrerlaubnis war. Gegen sie wurde eine Anzeige gefertigt. Außerdem untersagten die Polizisten die Weiterfahrt.

