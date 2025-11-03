POL-HS: E-Bike und Werkzeuge gestohlen
Hückelhoven (ots)
Aus einem Kellerraum eines Mehrfamilienhauses am Lippeweg stahlen Unbekannte zwischen dem 31. Oktober (Freitag), 18.00 Uhr und dem 1. November (Samstag), 21.00 Uhr, ein E-Bike sowie diverse Werkzeuge.
Rückfragen bitte an:
Kreispolizeibehörde Heinsberg
Pressestelle
Telefon: 02452 / 920-0
E-Mail: pressestelle.heinsberg@polizei.nrw.de
http://www.polizei.nrw.de/heinsberg
Original-Content von: Kreispolizeibehörde Heinsberg, übermittelt durch news aktuell