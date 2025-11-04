Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Mehrere Diebstähle aus Kraftfahrzeugen

Heinsberg-Dremmen/-Porselen/-Horst (ots)

In der Nacht von Sonntag (2. November) auf Montag (3. November) kam es zu mehreren Diebstählen aus Kraftfahrzeugen. Die Tatorte lagen in Porselen auf der Rochusstraße und der Dremmener Straße sowie im Dremmener Ginsterweg und in der Wiesenstraße im Stadtteil Horst. Die unbekannten Täter erbeuteten nach ersten Ermittlungen unter anderem neben einer Geldbörse auch mehrere Jacken, Bargeld, eine Bohrmaschine sowie ein Mikrofon. Ob die Taten alle denselben Tätern zugeordnet werden können versucht nun die Kriminalpolizei zu ermitteln.

