Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Zeugen nach Körperverletzungsdelikt gesucht

Heinsberg (ots)

Am Dienstag, 28. Oktober, suchte eine 35-jährige Frau aus Heinsberg mit einer Platzwunde die Notfallambulanz des Krankenhauses in Heinsberg auf. Sie gab an, am selben Tag gegen 16.35 Uhr an der Kreuzung Hochstraße / Kempener Straße / Wassenberger Straße / Industriestraße von mehreren männlichen Personen angegriffen und verletzt worden zu sein. Es habe sich um mindestens vier Täter gehandelt, die sie mit der Faust schlugen und Pfefferspray in ihr Gesicht sprühten. Während des Angriffs wurde sie zudem beleidigt. Die junge Frau sagte zudem, sie habe laut um Hilfe gerufen. Die Täter hätten sich nach dem Angriff zu Fuß in unterschiedliche Richtungen entfernt, woraufhin sie das Krankenhaus aufgesucht habe. Aufgrund des plötzlichen Angriffs gab die Heinsbergerin an, die Täter nicht näher beschreiben zu können. Sie schätzte deren Alter aufgrund der Stimmen auf etwa 20 Jahre. Zwei Männer hätten Hochdeutsch gesprochen, zwei mit einem unbekannten Akzent. Zur Klärung des Geschehens sucht die Polizei Personen, die sich zur Tatzeit an der Örtlichkeit aufgehalten haben oder daran vorbei gefahren sind. Wer hat etwas beobachtet oder kann Angaben zur Tat machen? Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat der Polizei in Geilenkirchen entgegen, Telefon 02452 920 0. Sie haben auch die Möglichkeit, Hinweise über die Internetseite der Polizei Heinsberg zu geben oder über den direkten Link: https://polizei.nrw/artikel/anzeige-hinweis

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Heinsberg, übermittelt durch news aktuell