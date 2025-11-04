POL-HS: Werkzeug aus Handwerkerfahrzeug gestohlen
Hückelhoven-Hilfarth (ots)
In der Straße Zum Feldchen drangen unbekannte Personen in ein Handwerkerfahrzeug ein und entkamen unerkannt mit diversen Werkzeugen. Die Tat ereignete sich zwischen dem 2. November (Sonntag), 20 Uhr, und dem 3. November (Montag), 06.30 Uhr.
