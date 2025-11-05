PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Heinsberg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Altpapiercontainerbrand

Übach-Palenberg-Übach (ots)

Gegen Mitternacht wurden Polizei und Feuerwehr in der Nacht von Dienstag (4. November) auf Mittwoch (5. November) über den Brand eines Altpapiercontainers informiert, der auf der Freiheitstraße auf einem Verbindungsweg in Flammen stand. Die Wehrleute löschten das Feuer. Personen kamen nicht zu Schaden. Die Kriminalpolizei ermittelt hinsichtlich einer Brandstiftung.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Heinsberg
Pressestelle
Telefon: 02452 / 920-0
E-Mail: pressestelle.heinsberg@polizei.nrw.de
http://www.polizei.nrw.de/heinsberg

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Heinsberg, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Heinsberg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Heinsberg
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Heinsberg
Alle Meldungen Alle
  • 05.11.2025 – 13:00

    POL-HS: Portemonnaie aus Fahrertür entwendet

    Übach-Palenberg-Palenberg (ots) - Zwischen Montagnachmittag (3. November), 16.30 Uhr, und Dienstagmorgen (4. November), 06.40 Uhr, öffneten Unbekannte in der Straße Auf der Houff einen Pkw und entwendeten hieraus ein Portemonnaie, das sich im Fach der Fahrertür befand. Rückfragen bitte an: Kreispolizeibehörde Heinsberg Pressestelle Telefon: 02452 / 920-0 E-Mail: pressestelle.heinsberg@polizei.nrw.de ...

    mehr
  • 04.11.2025 – 13:00

    POL-HS: Werkzeug aus Handwerkerfahrzeug gestohlen

    Hückelhoven-Hilfarth (ots) - In der Straße Zum Feldchen drangen unbekannte Personen in ein Handwerkerfahrzeug ein und entkamen unerkannt mit diversen Werkzeugen. Die Tat ereignete sich zwischen dem 2. November (Sonntag), 20 Uhr, und dem 3. November (Montag), 06.30 Uhr. Rückfragen bitte an: Kreispolizeibehörde Heinsberg Pressestelle Telefon: 02452 / 920-0 E-Mail: pressestelle.heinsberg@polizei.nrw.de ...

    mehr
  • 04.11.2025 – 13:00

    POL-HS: Kellereinbruch

    Heinsberg-Grebben (ots) - Zwischen Sonntagabend (2. November), 21.30 Uhr, und Montagmorgen (3. November), 04.30 Uhr, drangen Unbekannte gewaltsam in ein Kellerabteil eines an der Grebbener Straße gelegenen Mehrfamilienhauses ein. Nach ersten Erkenntnissen wurde jedoch nichts entwendet. Rückfragen bitte an: Kreispolizeibehörde Heinsberg Pressestelle Telefon: 02452 / 920-0 E-Mail: pressestelle.heinsberg@polizei.nrw.de ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren