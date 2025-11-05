Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Altpapiercontainerbrand

Übach-Palenberg-Übach (ots)

Gegen Mitternacht wurden Polizei und Feuerwehr in der Nacht von Dienstag (4. November) auf Mittwoch (5. November) über den Brand eines Altpapiercontainers informiert, der auf der Freiheitstraße auf einem Verbindungsweg in Flammen stand. Die Wehrleute löschten das Feuer. Personen kamen nicht zu Schaden. Die Kriminalpolizei ermittelt hinsichtlich einer Brandstiftung.

