Polizeiinspektion Oppenheim

POL-PIOPP: Neues Personal der PI Oppenheim - Besitzer gesucht

Oppenheim (ots)

In der Nacht vom 24. auf den 25.09.2025 gegen 00.20 Uhr wurde durch Anwohner in Wintersheim gemeldet, dass ihnen ein schwarz-brauner Hund zugelaufen wäre und sie nicht wissen würden, wem dieser Hund gehöre.

Die Hundedame wurde daraufhin auf die Dienststelle mitgenommen und mit Wasser versorgt. Ihre Spürnase konnte bislang noch nicht polizeilich geprüft werden. Sie hat sich bereits für die nächste Fortbildung als Drogenspürhund angemeldet.

Die Besitzer werden gebeten, sich zeitnah telefonisch zu melden und die Hündin abzuholen, damit diese nicht dem Tierheim übergeben werden muss.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Oppenheim

Telefon: 06131 - 65 34 550
E-Mail: pioppenheim@polizei.rlp.de
Website: https://s.rlp.de/1Yr2Aon

Original-Content von: Polizeiinspektion Oppenheim, übermittelt durch news aktuell

