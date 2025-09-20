PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeiinspektion Oppenheim

POL-PIOPP: Verkehrsunfall mit Flucht war nur der Anfang

Nierstein (ots)

Am Samstag, 20.09.2025, um 09:25 Uhr befuhr, wie sich später herausstellte, eine 41-jährige ohne festen Wohnsitz in Deutschland, die Bundesstraße 9 von Nierstein in Richtung Mainz. Auf gerader Strecke kommt es zwischen Nierstein und der Abfahrt Nackenheim-Süd zu einem seitlichen Zusammenstoß zwischen dem Pkw der 41-jährigen und einem ihr entgegenkommenden Pkw eines 61-jährigen Oppenheimers. Die 41-jährige setzt ihre Fahrt ungehindert in Richtung Mainz fort, wird hierbei jedoch von einem Zeugen, der den Notruf wählt und seinen Standort durchgibt, bis auf einen Supermarktparkplatz in Bodenheim verfolgt. Dort kann die 41-jährige durch die Polizei befragt werden. Bei der Befragung stellt sich heraus, dass sie nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist. Im weiteren Verlauf ergeben sich Hinweise auf einen unerlaubten Konsum von Betäubungsmitteln, weswegen im Anschluss eine Blutprobe entnommen wird. Dazu können weiterhin bei der 41-jährigen noch zwei Bundespersonalausweise und eine EC-Karte aufgefunden werden, die nicht ihr gehören. Die Dame muss nun mit mehreren Anzeigen rechnen. Wie genau der Verkehrsunfall, bei dem ein Gesamtschaden von ca. 10.000,- EUR entstanden ist, passiert ist, müssen die weiteren Ermittlungen nun zeigen. Direkte Zeugen des Verkehrsunfalles werden gebeten sich mit der Polizei Oppenheim in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Oppenheim

Telefon: 06131 65-34550
E-Mail: pioppenheim@polizei.rlp.de
Website: https://s.rlp.de/1Yr2Aon

Original-Content von: Polizeiinspektion Oppenheim, übermittelt durch news aktuell

Keine Meldung von Polizeiinspektion Oppenheim mehr verpassen.
