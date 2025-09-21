Polizeiinspektion Oppenheim

POL-PIOPP: Verwirrter Fahrzeugführer missachtet die Vorfahrt

Oppenheim (ots)

Am Samstag, den 20.09.2025, ab ca. 20.05 Uhr meldeten mehrere Zeuge einen auffälligen, silbernen VW Passat auf der B9 in Richtung Mainz und anschließend um 20.20 Uhr am Kreisverkehr der Landskrongalerie.

Das Fahrzeug sei unter anderem ungebremst in den Kreisverkehr eingefahren, obwohl sich dort 2 vorfahrtsberechtigte Fahrzeuge befunden hätten. Beide Fahrzeuge hätten einen Verkehrsunfall nur durch entsprechende Vollbremsungen verhindern können.

Im weiteren Verlauf des Einsatzes konnten die eingesetzten Polizeibeamten feststellen, dass der 86-jährige Fahrzeugführer des VW Passat einen verwirrten Eindruck machte. Da auch die Beeinflussung durch Medikamente nicht ausgeschlossen werden konnte, wurde der Fahrzeugführer auf die Polizeiinspektion Oppenheim gebracht. Hier wurde eine Blutprobe entnommen. Der Führerschein wurde mit dem Ziel des Entzuges der Fahrerlaubnis sichergestellt. Zur Verhinderung weiterer Fahrten wurde darüber hinaus beide Fahrzeugschlüssel in Verwahrung genommen. Der Fahrzeugführer wurde anschließend durch Familienangehörige abgeholt.

Gegen den Fahrzeugführer wurde ein Strafverfahren wegen einer Gefährdung des Straßenverkehrs eingeleitet. Weiterhin wurde die zuständige Führerscheinstelle informiert.

Die Polizeiinspektion Oppenheim bittet weitere Zeugen der Fahrt, insbesondere die beiden Fahrzeugführer und mögliche Insassen aus dem Kreisverkehr, sich zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Oppenheim, übermittelt durch news aktuell