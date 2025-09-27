Feuerwehr Hannover

FW Hannover: Kellerbrand in Hannover-Sahlkamp

Hannover (ots)

Am Samstagmittag war die Feuerwehr Hannover bei einem Kellerbrand in der Ada-Lessing-Straße im Einsatz. Das Feuer konnte schnell gelöscht werden. Verletzt wurde niemand.

Der Notruf lief gegen 11:00 Uhr in der Regionsleitstelle Hannover ein. Aufgrund der übermittelten Informationen wurden zwei Löschzüge der Berufsfeuerwehr, die Ortsfeuerwehr Buchholz sowie der Rettungsdienst alarmiert.

Bereits vor Eintreffen der ersten Einsatzkräfte, hatte ein zufällig am Brandobjekt vorbeifahrender Notfallkrankenwagen damit begonnen, das Gebäude zu räumen und die Anwohnenden ins Freie zu bringen. Zur Brandbekämpfung ging ein Atemschutztrupp mit einem Löschrohr in den Kellerbereich vor. Der betroffene Raum konnte schnell lokalisiert und ein dort brennender Motorroller gelöscht werden.

Nachdem das Feuer gelöscht war, wurden sämtliche betroffene Bereiche mit Hochdrucklüftern von Brandgasen befreit und der Brandraum noch einmal mit einer Wärmebildkamera kontrolliert. Im Anschluss konnten alle Anwohnenden wieder zurück in ihre Wohnungen.

Nach Abschluss der Einsatzmaßnahmen wurde die Einsatzstelle der Polizei übergeben. Weder zur Brandursache, noch zur Schadenshöhe kann die Feuerwehr Angaben machen. Im Einsatz waren etwa 35 Einsatzkräfte mit 16 Fahrzeugen von Feuerwehr und Rettungsdienst.

Original-Content von: Feuerwehr Hannover, übermittelt durch news aktuell