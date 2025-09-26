Feuerwehr Hannover

FW Hannover: Stadtbahn kollidiert mit LKW

Hannover (ots)

Am Freitagmittag wurde die Feuerwehr Hannover in die Schulenburger Landstraße zu einer mit einem LKW kollidierten Stadtbahn gerufen. Dabei wurde eine Person verletzt.

Gegen 13:00 Uhr wurde der Regionsleitstelle Hannover mitgeteilt, dass eine Person unter eine Stadtbahn geraten sein soll. Aufgrund dieser Information wurde ein Großaufgebot an Einsatzkräften und Fahrzeugen, unter anderem ein Feuerwehrkran, alarmiert.

An der Einsatzstelle stellte sich die Lage anders dar: Eine Stadtbahn der Üstra war in Höhe Vinnhorster Weg mit einem LKW kollidiert. Beim Eintreffen der ersten Einsatzkräfte hatten sowohl die Fahrgäste und die Fahrerin der Stadtbahn sowie der LKW-Fahrer die Fahrzeuge verlassen. Drei Personen wurden durch den Rettungsdienst versorgt, wovon der leichtverletzte LKW-Fahrer zur weiteren Versorgung in eine hannoversche Klinik transportiert wurde.

Durch den Aufprall war ein Fahrgestell der Stadtbahn aus den Schienen gesprungen und musste durch die Üstra eingegleist werden. Die Feuerwehr unterstützte dabei und zog mit einem Feuerwehrkran die Zugmaschine des LKW beiseite.

Zum Zeitpunkt dieser Pressemitteilung (15:00 Uhr) laufen noch immer die Bergungsarbeiten. Es kann dabei zu Einschränkungen im Straßen- sowie Stadtbahnverkehr kommen.

Zur Ursache und Schadenshöhe kann die Feuerwehr keine Angaben machen. Im Einsatz waren etwa 25 Einsatzkräfte mit neun Fahrzeugen von Feuerwehr und Rettungsdienst.

