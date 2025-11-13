LPI-J: Verfassungsfeindliche Symbole an Schule geschmiert
Saale-Holzland-Kreis (ots)
Zwei Personen haben nach Zeugenaussagen am Dienstagabend zwischen 20 und 21 Uhr verfassungsfeindliche Symbole an eine Schule in Hermsdorf geschmiert. So handelte es sich nach ersten Erkenntnissen um mindestens drei Graffiti mit roter Sprühfarbe. Der entstandene Sachschaden wird auf ca. 1.500,- Euro geschätzt. Die Polizei Saale-Holzland hat die Ermittlungen zum Sachverhalt aufgenommen.
Rückfragen bitte an:
Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Jena
Telefon: 03641- 81 1504
E-Mail: Pressestelle.LPI.Jena@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx
Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell