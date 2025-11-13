LPI-J: Verfassungsfeindliche Symbole an Schule geschmiert

Jena (ots) - Ein 19-Jähriger lief am Mittwoch gegen 12:45 Uhr am Engelplatz mit seinem Smartphone entlang. Plötzlich kam ein 60-Jähriger Mann auf ihn zu und versuchte ihm das Telefon aus der Hand zu reißen. Der 19-Jährige wehrt sich gegen den Angriff und es kommt zu einem Gerangel. Dabei schlägt und tritt der Täter den jungen Mann. Trotz dessen konnte der Geschädigte sein Telefon behaupten und der Täter ergriff die Flucht. Hinzugerufene Polizeibeamte konnten den ...

