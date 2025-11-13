LPI-J: Rassistische Beleidigung im Straßenverkehr
Weimar (ots)
Ein 56-Jähriger parkte am Mittwochabend seinen Kia in der Joliot-Curie-Straße am Straßenrand ab. Als er ausstieg, kam von hinten ein 22-Jähriger mit seinem Auto und musste ausweichen um eine Kollision mit der Tür zu verhindern. Es entbrannte ein Streit um die Verkehrssituation. Dieser eskalierte soweit, dass der 56-Jährige den jungen Mann rassistisch beleidigte. Hinzugerufene Polizeibeamte halfen dabei den Streit zu schlichten und nahmen eine Anzeige wegen Beleidigung auf.
