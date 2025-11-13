PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Jena mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Eingangstür demoliert

Weimar (ots)

Mittwochabend gegen 19:00 Uhr haben unbekannte eine Eingangstür in der Bruno-Apitz-Straße beschädigt. Die Täter haben ein Glaselement der Tür herausgerissen und sind geflüchtet. Eine 40-Jährige meldete den Vorfall der Polizei. Die Beamten begaben sich zum Tatort, konnten dort die Täter jedoch nicht mehr feststellen. Sie nahmen mehrere Hinweise zu den Personen auf und verfolgten mehrere Spuren zu den möglichen Tätern. Die Ermittlungen werden nun fortgeführt um den Tatnachweis zu erbringen. Es entstand ein Sachschaden von ca. 1.500,-Euro.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Jena
Telefon: 03641- 81 1504
E-Mail: Pressestelle.LPI.Jena@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Jena mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Jena
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Jena
Alle Meldungen Alle
  • 13.11.2025 – 07:35

    LPI-J: Unfall mit Folgen

    Saale-Holzland-Kreis (ots) - Am Mittwoch gegen 14:30 Uhr fuhr ein 37-Jähriger Tunesier mit seinem VW vor einer 34-Jährigen SEAT-Fahrerin entlang Brückenstraße in Kahla. Wegen eines entgegenkommenden Lkw musste beide Fahrzeuge abstoppen. Um den Lkw den nötigen Platz zu geben, setzte der 37-Jährige rückwärts und kollidierte dabei mit der hinter ihm befindlichen SEAT-Fahrerin. Hinzugerufene Polizeibeamte nahmen den Unfall auf. Dabei stellte sie fest, dass der keine ...

    mehr
  • 13.11.2025 – 07:35

    LPI-J: Verfassungsfeindliche Symbole an Schule geschmiert

    Saale-Holzland-Kreis (ots) - Zwei Personen haben nach Zeugenaussagen am Dienstagabend zwischen 20 und 21 Uhr verfassungsfeindliche Symbole an eine Schule in Hermsdorf geschmiert. So handelte es sich nach ersten Erkenntnissen um mindestens drei Graffiti mit roter Sprühfarbe. Der entstandene Sachschaden wird auf ca. 1.500,- Euro geschätzt. Die Polizei Saale-Holzland hat die Ermittlungen zum Sachverhalt aufgenommen. ...

    mehr
  • 13.11.2025 – 07:35

    LPI-J: Pkw fährt in Graben

    Saale-Holzland-Kreis (ots) - Ein 61-Jähriger fuhr am Mittwochmorgen gegen 06:30 Uhr mit seinem Mitsubishi die Landstraße 1075 von Schlöben in Richtung Ilmnitz. Aus bisher ungeklärter Ursache kommt der Fahrer von der Fahrbahn ab und rammt ein Verkehrsschild. Das Fahrzeug musste abgeschleppt werden. Der Fahrer blieb unverletzt. Ermittlungen zur Unfallursache wurden aufgenommen. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Jena Telefon: 03641- 81 1504 ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren