Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Eingangstür demoliert

Weimar (ots)

Mittwochabend gegen 19:00 Uhr haben unbekannte eine Eingangstür in der Bruno-Apitz-Straße beschädigt. Die Täter haben ein Glaselement der Tür herausgerissen und sind geflüchtet. Eine 40-Jährige meldete den Vorfall der Polizei. Die Beamten begaben sich zum Tatort, konnten dort die Täter jedoch nicht mehr feststellen. Sie nahmen mehrere Hinweise zu den Personen auf und verfolgten mehrere Spuren zu den möglichen Tätern. Die Ermittlungen werden nun fortgeführt um den Tatnachweis zu erbringen. Es entstand ein Sachschaden von ca. 1.500,-Euro.

