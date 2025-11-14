Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Betrunken Unfall verursacht

Jena (ots)

Am Donnerstagabend gegen 20:30 Uhr meldete ein 35-Jähriger Seat-Fahrer einen Unfall in der Talstraße gemeldet. Der Mann fuhr beim Ausparken gegen einen VW im Besitz eines 50-Jährigen Mannes. Der Unfallverursacher meldete den Unfall vorbildlich der Polizei, da der Unfallgegner nicht vor Ort war. Als die Beamten eintrafen, waren beide Unfallbeteiligte vor Ort. Dabei stellten die Beamten fest, dass der Verursacher unter Einfluss von Alkohol stand. Ein Alkoholtest ergab einen Wert von 1,41 Promille. Gegen den Mann wurde ein Ermittlungsverfahren eingeleitet und der Führerschein abgenommen.

