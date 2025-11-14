Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Taschendiebstahl verhindert

Jena (ots)

Eine aufmerksame Mitarbeiterin eines Discounters in Jena Löbstedt verhinderte einen Taschendiebstahl. Am Mittwoch gegen 10:50 Uhr beobachtete eine 44-Jährige wie ein Mann an der Tasche einer 81-Jährigen sich zu schaffen machte. Die Zeugin sprach die Geschädigte an und nahm dann die Verfolgung auf. Sie forderte den Mann auf das Portemonnaie wegzuwerfen. Erschrocken über das beherzte Eingreifen warf er den Geldbeutel weg und flüchtete. Die hinzugezogenen Polizeibeamten leiteten die Ermittlungen zum Täter ein.

