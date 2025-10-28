PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-PDMT: Nastätten - Brand von Holzhaus

Nastätten (ots)

Am späten Abend des 27.10.2025 wurde der hiesigen Polizeiinspektion durch die Integrierte Leitstelle Montabaur der Brand eines Holzhauses auf dem Campingplatz in 56355 Nastätten gemeldet. Es kam zu keinem Personenschaden. Es entstand mittlerer Sachschaden. Die Brandursache ist bislang unklar. Die Ermittlungen dauern an.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Montabaur
Pressestelle
Telefon: 02602-9226-0
www.polizei.rlp.de/pd.montabaur

Original-Content von: Polizeidirektion Montabaur, übermittelt durch news aktuell

