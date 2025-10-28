POL-PDMT: Nastätten - Brand von Holzhaus

Eppenrod (ots) - Am Samstag, den 25. Oktober, kam eine 27-jährige Frau aus der Verbandsgemeinde Diez gegen 16:20 Uhr mit ihrem Pkw auf der Landesstraße 317 zwischen Eppenrod und Hirschberg vermutlich aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit von der Fahrbahn ab. Der Pkw überschlug sich mehrfach und kam letztlich auf dem Dach liegend zum Stillstand. Die Fahrerin wurde glücklicherweise nur leicht verletzt, musste ...

mehr