LPI-J: Streit an Kasse eskaliert
Saale-Holzland-Kreis (ots)
Hermsdorf: Am Mittwoch gegen 16:30 Uhr, standen mehrere Personen in der Warteschlange an einer Kasse in einem Supermarkt. Aus bisher ungeklärter Ursache kam es zu einem Streit. Dabei wurde ein 57-Jähriger von einer unbekannten Männlichen Person mit der Faust geschlagen. Der Täter flüchtete in unbekannte Richtung. Die Polizei Saale-Holzland hat die Ermittlungen aufgenommen.
