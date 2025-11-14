LPI-J: Weihnachtsbäume entwendet
Weimar (ots)
Weimarer Land: Unbekannte Täter haben in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag eine größere Anzahl Tannenbäume von einem Christbaumhof gestohlen. Die Täter verschafften sich auf unbekannte Art und Weise Zutritt zum Gelände. Neben den Tannenbäumen stahlen sie auch eine größere Menge Reisig und durchsuchten die Anlage nach Wertgegenständen. Der Wert des Beuteguts wird auf über 800,- Euro geschätzt.
