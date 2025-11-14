LPI-J: Weihnachtsbäume entwendet

Saale-Holzland-Kreis (ots) - Hermsdorf: Eine 31-Jährige fuhr am späten Mittwochabend mit ihrem BMW die Landstraße 1073 in Richtung Hermsdorf. Im Wald überquerte plötzlich ein Rehbock die Fahrbahn. Trotz eingeleiteter Gefahrenbremsung konnte die Frau einen Aufprall nicht mehr verhindern. Der Aufprall war so heftig, dass das Fahrzeug nicht mehr fahrbereit war. Der Rehbock verendete an der Unfallstelle. Die 31-Jährige kam verletzt in das nächstgelegene Krankenhaus. ...

