LPI-J: Verkehrskontrollen in der Rießnerstraße
Weimar (ots)
Die Weimarer Polizei führte am Donnerstagvormittag Verkehrskontrollen im Bereich der Rießnerstraße durch. Dabei wurden insgesamt zwölf Fahrzeuge einer Kontrolle unterzogen. Die Beamten stellten verschiedene Verkehrsverstöße fest. Unter anderem waren mehrere Fahrzeugführer nicht angeschnallt gewesen. Ein 25-Jähriger VW Fahrer war zudem nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis. Gegen Mann wurde ein Ermittlungsverfahren eingeleitet.
