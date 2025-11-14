LPI-J: Verkehrskontrollen in der Rießnerstraße

Saale-Holzland-Kreis (ots) - Hermsdorf: Am Mittwoch gegen 16:30 Uhr, standen mehrere Personen in der Warteschlange an einer Kasse in einem Supermarkt. Aus bisher ungeklärter Ursache kam es zu einem Streit. Dabei wurde ein 57-Jähriger von einer unbekannten Männlichen Person mit der Faust geschlagen. Der Täter flüchtete in unbekannte Richtung. Die Polizei Saale-Holzland hat die Ermittlungen aufgenommen. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Jena ...

