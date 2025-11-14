PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Verkehrskontrollen in der Rießnerstraße

Weimar (ots)

Die Weimarer Polizei führte am Donnerstagvormittag Verkehrskontrollen im Bereich der Rießnerstraße durch. Dabei wurden insgesamt zwölf Fahrzeuge einer Kontrolle unterzogen. Die Beamten stellten verschiedene Verkehrsverstöße fest. Unter anderem waren mehrere Fahrzeugführer nicht angeschnallt gewesen. Ein 25-Jähriger VW Fahrer war zudem nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis. Gegen Mann wurde ein Ermittlungsverfahren eingeleitet.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Jena
Telefon: 03641- 81 1503
E-Mail: Pressestelle.LPI.Jena@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell

