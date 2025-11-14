Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Ungebetener Gast

Apolda (ots)

Das Mitleid eines 55-Jährigen in Apolda wohnenden wurde von einer polizeibekannten 27-jährigen Apoldaerin überstrapaziert. Der 55-Jährige gewährte der scheinbar obdachlosen 27-Jährigen vorübergehend Unterkunft in seiner Wohnung. Als er bei ihr nun Drogen auffand wollte er, dass die junge Frau die Wohnung verlässt, welche sich aber weigerte zu gehen. Daraufhin rief er die Polizei. Während der Maßnahme fanden die Beamten tatsächlich ein Cliptütchen mit kristalliner Substanz. Die 27-jährige Frau wurde der Wohnung verwiesen, die Cliptütchen beschlagnahmt und sie erwartet nun eine Anzeige wegen dem Verstoß gegen das Betäubungsmittelgesetz.

