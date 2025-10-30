Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Böchingen - Nachbarschaftsstreit eskaliert

Böchingen (ots)

Am 29.10.2025 eskalierte gegen 16:50 Uhr ein Streit aus Nichtigkeiten zwischen zwei Nachbarn in Böchingen. Vorausgegangen soll die Bitte gewesen sein einen PKW umzuparken. Im Anschluss soll es aufgrund von Meinungsverschiedenheiten zu wechselseitigen Beleidigungen gekommen sein, welche in einer handfesten körperlichen Auseinandersetzung mündeten. Der eine Nachbar soll hierbei gewürgt und der andere mit dem beschuhten Fuß ins Gesicht getreten worden sein. Auch versuchte eine weitere Person den Streit zu schlichten. Diese wurde weggestoßen und hierdurch ebenfalls leicht verletzt. Mit allen Parteien wurden durch die eingesetzten Beamten Gefährderansprachen durchgeführt. Ergebnis des Nachbarschaftsstreits: Drei verletzte Personen und Strafanzeigen wegen Beleidigung, Hausfriedensbruch und gefährlicher Körperverletzung.

