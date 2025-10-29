Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: B10 - Kontrolle Nachtfahrverbot

B10 (ots)

Zwischen 2 Uhr und 4 Uhr wurde am heutigen Morgen (29.10.2025) das Nachtfahrverbot auf der B 10 kontrolliert. Von den 12 kontrollierten Sattelzügen waren zwei Fahrer dabei, die widerrechtlich die B 10 befuhren, weil sie keine entsprechende Ausnahmegenehmigung vorweisen konnten. Sie wurden mit einer Sicherheitsleistung belegt. Zudem mussten sie wenden und die B10 in Richtung Autobahn verlassen. Zum Schutz der Anlieger vor Lärm gilt auf der B10 zwischen Pirmasens und Landau zwischen 22 Uhr und 6 Uhr ein Fahrverbot für Lastwagen ab 7,5 Tonnen. Davon ausgenommen sind Anlieger und Lieferverkehr für die angrenzenden Kommunen und Kreise. Der Streckenabschnitt wird durch den Schwerverkehr zur Nachtzeit genutzt, um den ca. 45 km langen Umweg über die A6 und damit Zeit und Transportkosten einzusparen.

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell