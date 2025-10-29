PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Gemeinsame Verkehrskontrolle im Grenzgebiet

Schweigen-Rechtenbach (ots)

Im Rahmen der länderübergreifenden Sicherheitskooperation wurde am 28.10.2025 in der Zeit von 11:00 - 17:00 Uhr eine Kontrollstelle am Grenzübergang Schweigen Rechtenbach mit insgesamt 31 Einsatzkräften eingerichtet. Neben Kräften der Polizeidirektion Landau waren Kontrollkräfte des Polizeipräsidiums Offenburg, der Bundespolizei und der Gendarmerie beteiligt. Schwerpunkte der Kontrolle waren die Überprüfung der Verkehrstüchtigkeit sowie die Bekämpfung der grenzüberschreitenden Eigentumskriminalität. Im Kontrollzeitraum wurden insgesamt 174 Fahrzeuge kontrolliert. Hierbei wurden 13 Trunkenheitsfahrten geahndet. Davon standen zehn Fahrer unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln, drei Fahrer waren alkoholisiert unterwegs. Darüber hinaus wurde ein Verstoß gegen die Lenk- und Ruhezeiten sowie gegen das Pflichtversicherungsgesetz geahndet. Hinzu kamen drei Verstöße gegen das Waffengesetz. In diesen Fällen führten Fahrzeugführer unerlaubt Schreckschusswaffen und verbotene Einhandmesser im Fahrzeug mit. Die Gegenstände wurden sichergestellt und entsprechende Strafanzeigen eingeleitet. Neben dem Kontrollergebnis steht der fachliche Austausch mit den benachbarten Behörden bei länderübergreifenden Kontrollen im Mittelpunkt und fördert die Zusammenarbeit, die insbesondere bei grenzüberschreitenden Kriminalitätsphänomenen von Bedeutung ist.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Landau
S. Burkhard
Telefon: 06341-287-1015
https://s.rlp.de/XJAmi

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell

