Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Landau - Platzverweis missachtet und nach Polizeibeamten getreten

Landau (ots)

Am 28.10.2025 kam es gegen 16:05 nach vorangegangenen Meinungsverschiedenheiten bei einem Supermarkt in der Dammühlstraße zu einer Körperverletzung. Hier soll ein 43-Jähriger einem 36-Jährigen mit der flachen Hand auf den Hinterkopf geschlagen haben. Da dem 36-Jährigen in der Vergangenheit ein Hausverbot für den Supermarkt ausgesprochen wurde und dieser sich aggressiv verhielt, wurde ihm ein Platzverweis erteilt, welchem er zunächst nachkam. Circa 10 Minuten später erschien der 36-Jährige erneut auf dem Gelände des Supermarktes und wollte die körperliche Auseinandersetzung mit dem 43-Jährigen weiterführen. Da sich der 36-Jährige weiterhin äußerst aggressiv zeigte, musste bei diesem die Ingewahrsamnahme erfolgen. Hierbei trat er gezielt nach einem eingesetzten Polizeibeamten, ohne diesen zu treffen. Da der 36-Jährige alkoholisiert war, wurde ihm auf der Dienststelle eine Blutprobe entnommen. Diverse Strafverfahren gegen die Beteiligten wurden eingeleitet.

